Cerva sprofonda in una concimaia, salvata dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per salvare una cerva caduta in una concimaia al Colle. L’animale é affondato parzialmente nel pozzo di liquame e non é più riuscito a liberarsi dalla situazione precaria.

Le squadre del distaccamento Colle del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Bolzano sono giunti sul posto rapidamente e hanno soccorso l’animale recuperandolo anche con l’ausilio di un autogru.