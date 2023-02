Fiamme nei boschi sopra l’abitato delle Sarche, anche l’elicottero impegnato nelle operazioni spegnimento

Pubblicità

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi domenica 26 febbraio nei boschi alle pendici del monte Casale sopra l’abitato delle Sarche nel comune di Madruzzo. L’allerta è scattata alle 14.30

L’incendio si è sviluppato sotto il secondo tornante che dalle Sarche sale verso le valli Giudicarie lungo la strada statale 237 del Caffaro e per colpa del forte vento, che sta soffiando nella zona, si è rapidamente propagato al bosco e alla montagna.

Immediato e massiccio l’intervento di decine e decine di uomini dei vigili del fuoco arrivati dai corpi del distretto della valle dei Laghi Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano e Terlago, supportati dai colleghi dell’alto Garda con i corpi di Dro e Arco, e delle Giudicarie con Lomaso con diversi mezzi e attrezzatura specifica per lo spegnimento.

A coordinare le operazioni il vice ispettore del distretto della Valle dei Laghi Mariano Largher con il comandante di Calavino Flavio Graziadei

Per poter agevolare le operazioni è stato attivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che munito della apposita benna ha pescato l’acqua del sottostante nel fiume Sarca e nel lago di Toblino.

Per consentire le operazioni di spegnimento e far lavorare in sicurezza l’elicottero è stato necessario far disattivare la linea elettrica da 20000 Volt che passa proprio sul alveo del Fiume, con il paese delle Sarche rimasto senza corrente il tempo necessario per le operazioni.

Le operazioni di spegnimento sono rese complicate dal forte vento che sta soffiando la zona, con fiamme e fumo visibili anche a distanza e si protraranno fino a tarda sera per mettere in sicurezza l’area sperando che il forte vento cali.

E stato allestito un centro di coordinamento delle operazioni nei pressi della Cantina di Toblino. Sul posto sono giunti a verificare la situazioni gli amministratori comunali di Madruzzo.

Sulle cause sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e operatori forestali. I sindaci di Madruzzo e Dro stanno preparando un provvedimento di chiusura della strada che da ponte Gobbo porta a Sarche nella zona dell’incendio proprio sotto il monte.

E una strada sterrata usata soprattutto d’estate dagli arrampicatori e campeggiatori e da chi possiede terreni agricoli.