Dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di Apss: in arrivo 9 milioni di euro

Pubblicità

Pubblicità



Approvate le direttive ad Apran, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per la stipula degli accordi, riguardanti il riconoscimento delle misure di armonizzazione previste con la legge di stabilità provinciale 2023 a favore della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria del Servizio sanitario provinciale.

Si tratta complessivamente di 9 milioni di euro che verranno messi a disposizione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: “Per quanto riguarda la somma una tantum di 2 milioni di euro, Apran è stata incarica di uniformare il valore annuo dell’indennità di esclusività a favore della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a quanto riconosciuto per tali professionisti dai relativi contratti collettivi nazionali vigenti – spiega l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana –. Inoltre, sempre nell’ottica dell’armonizzazione prevista dalla legge di stabilità, si è demandato ad Apran di rideterminare i valori delle indennità previste dai contratti collettivi provinciali vigenti, per uniformarli a quelli nazionali. Per la copertura di questi ultimi, sono disponibili, annualmente, 1,4 milioni di euro con decorrenza dall’anno 2019 e a regime”.

Le risorse che eventualmente rimarranno dopo gli adeguamenti previsti dalle direttive saranno destinate al tavolo negoziale secondo le indicazioni di intervento che saranno definite con successivo provvedimento della Giunta provinciale