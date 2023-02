Autobus completamente distrutto dalle fiamme

Pubblicità

Incendio di un autobus in via delle cantine. Quando i vigili del fuoco sono arrivati il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme.

L’incendio, è stato spento in breve tempo ma il veicolo è stato completamente danneggiato. Nessuno è rimasto ferito. Ignote le cause del rogo, sulle quali sono in corso accertamenti. L’intervento è stato eseguito dai Vigili del Fuoco di Caldaro Paese.