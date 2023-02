Sembrava finita ma non lo è, continua la love story tra Cecilia e Ignazio

Pubblicità

Sembrava finita ma non lo è: qualche settimana fa il mondo di internet era letteralmente esploso. Aveva infatti iniziato a circolare sul web la possibilità che la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fosse giunta al capolinea.

La maggior parte delle testate di gossip e vari post su Instagram e Twitter facevano pensare che Cecilia non avesse più gli anelli e che Ignazio fosse stato cacciato di casa dopo essere stato scoperto a tradire Cecilia.

Chiaramente un fulmine a ciel sereno, in fin dei conti stiamo parlando di una delle coppie più seguite ed amate sui social.

Di recente, sono uscite alcune voci che andavano a smentire il presunto tradimento: tra i due ci sarebbe solo stato in po’ di mare mosso, come accade in tutte le coppie.

E, per la gioia dei fan, anche su Instagram sono tornate lo foto di coppia, felici, sorridenti. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: come di sovente accade per i vip, è bastata una minima scintilla per scatenare un fantomatico incendio.

