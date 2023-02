Rapina 90 enne che ha appena ritirato la pensione, arrestato 39 enne tunisino

Pubblicità

Un’altra brutta storia che arriva da Trento. Gli anziani sono il bersaglio preferito dai ladri: le truffe, i furti in casa e gli scippi alla luce del giorno ai loro danni sono in costante aumento.

Le tecniche usate dai truffatori per raggirarli rivelano la natura più vergognosa di questo ampio fenomeno. Gli anziani, al pari dei bambini, rappresentano le fasce più deboli della popolazione.

Nella mattinata di ieri un 39 enne tunisino ha rapinato un anziano di 90 anni che aveva appena ritirato la pensione. Con ogni probabilità lo teneva d’occhio da parecchio.

Una donna è stata testimone della rapina e ha subito allertato due cittadini che passavano in quel momento. I due hanno cominciato un forsennato inseguimento per le vie della città finchè non sono riusciti a bloccare il tunisino.

Sul posto è arrivata subito la polizia di Stato che ha arrestato il rapinatore. Dopo l’identificazione in caserma è stato scoperto che il 39 anni tunisino era senza fissa dimora e con un decreto di esplulsione dall’Italia a suo carico.

L’uomo è stato accusato di furto con strappo e rinchiuso nel carcere d Spini di Gardolo in attesa del processo.

