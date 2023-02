Ossana, il Comune organizza un’assemblea con tutte le associazioni

Pubblicità

Chiamata a raccolta per le associazioni di Ossana.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Marinelli, visto il buon esito dell’assemblea svoltasi l’anno scorso e della raccolta dati a cui le realtà associazionistiche hanno contribuito, vorrebbe far diventare consuetudine l’incontro annuale con le proprie associazioni, per confrontarsi sulle problematiche correnti, prospettive future e su possibili progetti condivisi.

Per questo è stato organizzato un incontro, come comunicato in una lettera dall’assessore Danilo Bezzi, a cui tutti i soci e gli interessati sono invitati.

L’appuntamento è per giovedì 23 marzo alle ore 20.30 nella Sala Jacopo Aconcio.

Quest’anno l’intenzione è di dedicare l’assemblea in particolare alle associazioni con sede nel Comune di Ossana.

L’assessore ricorda inoltre le scadenze per le domande di contributo. Il nuovo regolamento è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.ossana.tn.it nella sezione Comune – Documenti – Regolamenti.

