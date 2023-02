L’autore David Smart in Italia per presentare il suo libro “Emilio Comici. L’Angelo delle Dolomiti”

Emilio Comici, il più grande talento alpinistico nel periodo tra le guerre mondiali, riconosciuto a livello internazionale per capacità tecniche, purezza di stile e ricerca della linea esteticamente più pulita, è al centro del libro di David Smart “Emilio Comici. L’Angelo delle Dolomiti” (Solferino).

La complessità di Comici non si ferma alle capacità e alle molte «prime» che gli si possono attribuire: la sua personalità sfaccettata interpreta le tensioni di un’epoca in cui spinte conservatrici e culto della modernità s’intrecciavano strettamente, anche quando si trattava di scalare.

E pure emergono l’estrazione proletaria, la devozione per la famiglia, le turbolente relazioni con l’universo femminile. Ma, alla fine, nell’essenzialità dell’arrampicare, tutto sembra perdere significato, o meglio, acquistarne uno rotondo e profondissimo.

David Smart sarà in Italia per presentarlo a Cortina d’Ampezzo a “Una Montagna di Libri” sabato 4 marzo alle 18 presso la Sala Cultura del Palazzo delle Poste, intervistato dal direttore del festival Francesco Chiamulera; a Belluno domenica 5 marzo alle 17, presso il Museo Fulcis della città, nell’ambito della rassegna “Oltre le Vette Metafore, persone, luoghi della montagna”, edizione 2023, intervistato da Diego Cason; a Trento lunedì 6 marzo, in collaborazione con MontagnaLibri | Trento Film Festival, alle 18 presso la sala della SOSAT – Società Alpinisti Tridentini (via Malpaga 17); a Torino martedì 7 marzo, ore 18.30, in collaborazione con il Museo della Montagna, il Salone del libro di Torino, MontagnaLibri | Trento Film Festival e Premio ITAS del Libro di montagna; l’8 marzo alle 18.30 a Verona presso la Baita degli Alpini del Gruppo Parona.

DAVID SMART, arrampica dal 1975 in Nord America ed Europa. Fondatore di «Gripped», «Canada’s Climbing Magazine», «Canadian Running Magazine», «Canadian Cycling Magazine» e «Triathlon Magazine Canada», è direttore editoriale di Gripped Publishing.

Autore di cinque manuali di climbing, ha pubblicato il memoir A Youth Wasted Climbing, selezionato dal Banff Mountain Film and Book Festival nel 2015; Paul Preuss: Life and Death at the Birth of Free Climbing, selezionato dal Banff Mountain Film and Book Festival e da The Boardman Tasker Prize for Mountain Literature (UK). Ha scritto con Brandon Pullan Northern Stone: 50 of Canada’s Best Rock Climbs.

Pubblicità Pubblicità



“Emilio Comici. L’angelo delle Dolomiti” ha vinto il Banff Mountain Book Competition 2020 per la categoria Climbing Literature.