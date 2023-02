La sinistra contro l’autonomia, Cia (FdI): «Il vizietto di non tenere in considerazione la volontà dei cittadini»

Pubblicità

Il voto per l’autonomia differenziata è stato un vero suffragio, in Veneto a votare per Sì è stato infatti oltre il 98% in Lombardia il 95%.

La premessa andava fatta perchè per il Governatore della Puglia Michele Emiliano il volere del popolo conta poco. Molti penseranno: non è certo una novità visto che il partito democratico ha governato per 10 anni contro il volere dei cittadini.

Nel merito però il governatore della Puglia si spinge anche oltre: «Questa autonomia differenziata del governo di centrodestra divide l’Italia, costruisce una serie di ordinamenti giuridici diversi a seconda delle regioni dove le aziende, gli italiani e le famiglie vivono. E costruisce soprattutto le ragioni dell’abbandono del Sud e del Mezzogiorno. Ecco perché questo patto scellerato di governo su cui si mantiene la destra che governa l’Italia va assolutamente fermato» – Queste le affermazioni del presidente Michele Emiliano.

Dal Trentino, terra tradizionale dell’autonomia ed esempio per tutta l’Italia si è alzata pa voce di Claudio Cia consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e sempre in prima linea a difesa dell’autonomia. «Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, quando nelle interviste lancia l’allarme autonomia – dichiara Cia – sceglie di ignorare l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e di non tener in considerazione la volontà dei cittadini che hanno votato al referendum con una percentuale a favore del Sì, superiore al 98% in Veneto e al 95% in Lombardia».

A lanciare il vero allarme invece è proprio lo stesso consigliere di Fratelli d’Italia spiegando che «L’anima anti-autonomista del Partito Democratico di tanto in tanto riaffiora sprezzante della volontà dei cittadini. Il desiderio di sostituirsi al volere popolare è proprio del loro DNA. Prima di lui si era espresso contro l’Autonomia anche Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, che è arrivato a dire che «L’Autonomia è un danno». È lo stesso Renzi che, quando era segretario del Pd, nel suo libro “Stil Novo”, in un passaggio alle pagine 99 e 100, ebbe a scrivere che “Ci vuole una cura radicale per risolvere il problema…Via le province, trasformate in enti di secondo livello e via le Regioni a statuto speciale”. Questa è la sinistra!» – Conclude Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento e Consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige.

