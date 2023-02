Frontale sulla circonvallazione di Arco, due persone trasportate in ospedale

Pubblicità

L’incidente è accaduto questa mattina, sabato 25 febbraio, pochi minuti dopo le 10:00 lungo la circonvallazione che passa alla periferia della cittadina arcense tra la rotatoria di Bolognano e quella delle attività commerciali Omega.

A rimanere coinvolti nello scontro i due conducenti, una donna 40 enne e un uomo di 58 anni.

Per prestare le prime cure sono giunti i sanitari con un ambulanza della croce bianca Alto Garda e la squadra dei vigili del fuoco volontari della zona.

Per ricostruire la dinamica è intervenuta la polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro.

I due feriti sono stati trasferiti in codice rosso presso l’ospedale di Arco. Dalle prime informazioni le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Disagi invece alla circolazione che è rimasta bloccata per diverso tempo in entrambe le direzioni con il traffico deviato nel centro abitato di Arco.

