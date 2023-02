Fai Cisl Trentino: lavoratori agricoli, scatta l’aumento

Con il primo gennaio è arrivata la seconda tranche di adeguamento, a giugno ci sarà la terza.

A partire da inizio 2023, i lavoratori del comparto agricolo e florovivaistico hanno potuto beneficiare dell’aumento dell’1,2% sulle retribuzioni. L’adeguamento fa seguito a quello applicato a giugno scorso, mediante il quale l’incremento ottenuto era stato del 3%. Un’ultima tranche sarà invece applicata a partire da giugno di quest’anno, è sarà dello 0,5%.

L’ampliamento della somma, nel suo complesso, tocca quindi il 4,7%, una cifra sicuramente significativa, soprattutto a fronte delle problematiche dovute all’inflazione e al caro vita che ha interessato (e sta interessando) il nostro Paese e la nostra economia.

A tal proposito, le parti si sono impegnate ad incontrarsi a settembre 2023 per comparare le scelte retributive riportate nell’accordo e i dati dell’inflazione reale ed eventualmente definire dei recuperi economici.

L’intesa tra i sindacati dei lavoratori del settore (Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil) e le associazioni datoriali è stata raggiunta a maggio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2025, rinnovando il precedente Contratto Collettivo Nazionale scaduto qualche mese prima.

Per quanto riguarda il welfare, si aggiunge un’indennità in favore delle lavoratrici a tempo indeterminato che fruiscono del congedo parentale (ovvero ex astensione obbligatoria dal lavoro); alle prestazioni riconosciute dall’E.B.A.N. alle aziende aventi diritto, si aggiunge una indennità pari al 20% del minimo retributivo della II area, per un massimo di 5 mensilità, in favore delle neomamme.

Tale somma andrà ad integrare l’80% versato dall’INPS. Per le vittime di violenza di genere, l’indennità passa da due a tre mesi. E’ stato poi normato l’istituto delle ferie solidali.

La Fai Cisl Trentino esprime soddisfazione per la celerità nell’aver raggiunto l’intesa, che riporta misure mirate al sostegno dei lavoratori del comparto agricolo, in linea con la situazione economica attuale. Le tabelle retributive aggiornate sono consultabili al seguente link