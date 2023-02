Escono di strada, due persone intrappolate tratte in salvo – IL VIDEO

Pubblicità

Incidente stradale verso le 22.30 di ieri sera con un veicolo coinvolto sulla strada nazionale tra Milland e Sarns.

Allertati i Vigili del Fuoco, due persone, rimaste intrappolate tra le lamiere sono state salvate dai servizi sanitari.

I Vigili del Fuoco hanno sostenuto il servizio di emergenza e si sono occupati dei lavori di messa in sicurezza e bonifica sul luogo dell’incidente – in azione con i Vigili del Fuoco di Bressanone, Croce Bianca e autorità. (clicca qui per vedere il video integrale)