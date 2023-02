Corso in medicina generale, nominata la Commissione

Pubblicità

La Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Stefania Segnana, ha costituito la Commissione per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025.

Il bando di concorso era stato approvato dall’esecutivo lo scorso autunno e a gennaio si sono chiusi i termini di presentazione delle domande.

Sono stati ammessi a concorso 21 candidati, a fronte di 37 posti disponibili di cui 7 finanziati con i fondi del PNRR. La prova si terrà il 1° marzo a Trento, presso il il Polo Universitario delle professioni sanitarie dell’Azienda Sanitaria.

“Quest’anno abbiamo visto un calo delle domande di partecipazione al concorso – commenta l’assessore Segnana – un fenomeno che sappiamo essere comune a tutt’Italia e sul quale siamo impegnati con diverse azioni.

I posti a concorso infatti sono 37 di cui 30 finanziati su fondo sanitario provinciale e 7 finanziati con le risorse del PNRR. La formazione – conclude l’assessore – inizierà entro aprile e durerà tre anni; al termine un esame finale abiliterà all’esercizio della professione di medico di medicina generale”.

Questa la Commissione nominata dalla Giunta provinciale per il concorso del 1° marzo: presidente: dott.ssa Monica Costantini delegata dal presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri (sostituta dott.ssa Carla Sperandio); primario medicina interna di designazione provinciale: dott. Matteo Riccadonna (sostituta dott.ssa Susanna Cozzio); medico di medicina generale designato dall’Ordine dei medici: dott.ssa Claudia Prevedello (sostituto dott. Michele Caliari); funzionario amministrativo con funzioni di segretario: dott.ssa Roberta Filippi (sostituta dott.ssa Franca Bellotti).