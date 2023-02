Circonvallazione ferroviaria: dietrofront di Appa, si faranno i controlli all’ex Sloi e Carbochimica

Pubblicità

Pubblicità



Dietrofront di Appa che, pur confermando sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione dei terreni finora eseguiti nelle aree del SIN Trento nord non viene rilavata alcuna evidenza di una possibile migrazione di piombo organico dall’area ex Sloi all’area ex Carbochimica, ad opera della falda decide comunque di effettuare ulteriori indagini.

A confermarlo è una nota della provincia autonoma di Trento che «non esclude che, in generale, l’area sottostante alla ferrovia possa essere stata in passato interessata da eventi di contaminazione accidentale o indotta, di cui non è presente evidenza allo stato attuale. Pertanto, visti gli stanziamenti cospicui per indagini ulteriori, APPA ritiene opportuno che vengano eseguiti accertamenti anche al di sotto dell’asse ferroviario al fine di verificare la sussistenza o meno di una possibile contaminazione di tali terreni e addivenire ad una certezza definitiva dello stato dei luoghi».

Il presidente della circoscrizione centro storico Claudio Geat aveva ricordato che «Il principio di prudenza suggerisce di indivirtuafe il pericolo prima di sbatterci il naso, in tutti i cantieri del modo si scava per capire se ci sono sono problemi e si bloccano i lavori. Questo alla luce anche del milione di euro che il governo Meloni ha messo a disposizione. Alla fine non è cambiato nulla rispetto alla nostra segnalazione. L’unica differenza è che l’inquinante trovato nel 2003 non è nella Carbochimica ma nel Lavisotto, ma siccome è sempre nell’area ferroviaria qualcuno ci spieghi come è possibile che sia finito lì e perche’ non vogliono fare le analisi».