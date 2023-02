Borderline: alla ricerca di nuove realtà e confini ancora da scoprire

Pubblicità

L’arte è un modo di vedere la vita e tutto quello che ci circonda. In “Bordeline” si riesce a entrare nel microcosmo di idee e creazioni di Eleonora Buselli.

Un flusso continuo di cambiamento e di pensieri. Un costruire e riscoprire immagini e sensazioni, partire dal conosciuto e raggiungere la realtà di nuovi confini.

Perché l’arte ed il messaggio alle spalle di un’opera possono mutare per ogni spettatore e, nel caso di Eleonora, non solo ci sono solo una riscoperta, un rinnovamento. Ci sono la ricerca e lo studio continuo, i contrasti, i rimandi all’arte classica.

La mostra si snodava su di un percorso da cui partivano varie diramazioni: un lavoro certosino che permetteva a chi osservava di scegliere un proprio percorso, di seguire un proprio filo logico e visivo interiore.

In alcune immagini, il movimento si cela dietro ad una precedente staticità, altre trovano una loro realtà tattile nelle opere in cui sono presenti dei fili che escono dal quadro, che oltrepassano i confini imposti in precedenza.

La natura è fondamentale: donne che diventano parte di un paesaggio, animali che fremono per sfuggire da un momento intrappolato in uno scatto.

Le donne, vere protagoniste: il coro femminile, tra vuoti e riempimenti, un mondo che ancora non si è scoperto del tutto.

Quella di Eleonora è un’arte in cui, in certe opere, si trovano pace, meraviglia e curiosità, mentre in altre ci si sente quasi come delle anime in una gabbia che fremono per capire, per muoversi, per uscire, per trovare vita e nuove vie da seguire.

Eleonora Buselli (1987, Trento): Artista visiva, diplomata all’Istituto d’Arte di Trento nel 2006 e laureata presso la Facoltà di Sociologia nel 2011.

Lavora nel campo dell’illustrazione, collage, poesia visiva e fiber art, indagando i temi dell’identità e del corpo con un’attenzione particolare alla figura femminile. Inizia l’attività espositiva nel 2021 presso gallerie private e pubbliche in Italia e partecipa ai festival di arte contemporanea.

Ha realizzato l’immagine di copertina di diverse antologie poetiche in Italia e America Latina. Ha pubblicato un libro di poesia e fotografia (“Diario amoroso senza date”, 2021) insieme al poeta Antonio Nazzaro.

Gestisce laboratori artistici interattivi nel campo dell’arte terapia. Le sue opere fanno parte di collezioni private in Italia. Vive e lavora a Trento.