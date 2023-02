Arco, polizia Locale: sanzionati 2 bar e un centro estetico

Pubblicità

Durante le trascorse settimane, la Polizia Locale Alto Garda e Ledro è stata impegnata in controlli mirati in materia di commercio e pubblici esercizi.

Le verifiche hanno riguardato dapprima un centro estetico di recente apertura di Arco che è risultato sprovvisto dei prescritti titoli autorizzativi per poter esercitare la professione. A seguito del controllo ne è conseguita una sanzione amministrativa di 516 euro.

Nel secondo caso, sempre ad Arco, è stato effettuato un accertamento presso un bar che ospitava intrattenimenti musicali e di pubblico spettacolo senza essere stato autorizzato dalla competente autorità di polizia amministrativa provinciale.

In questo caso, sono state riscontrate diverse irregolarità, che hanno comportato nei confronti del titolare, oltre alla sanzione amministrativa, la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto.

Un terzo intervento, sollecitato da numerose chiamate di cittadini al numero di pubblica utilità 112 per l’eccessivo rumore, è stato eseguito in un bar nel comune di Nago – Torbole: le problematiche riscontrate (sempre riguardanti intrattenimenti di pubblico spettacolo all’interno del locale) hanno portato alla sanzione nei confronti del titolare dell’esercizio.

Il Comandante del Corpo, Filippo Paoli in merito ai controlli precisa: «Sono interventi specifici che verranno riproposti, anche in vista della stagione estiva, con cadenza su tutto il territorio per garantire il rispetto delle regole e la pacifica convivenza tra residenti, turisti ed attività

commerciali».