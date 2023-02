Ancora fiamme nella notte a Cles, terrore a Spinazzeda per l’esplosione di un’auto

Pubblicità

Tre esplosioni in successione, poi una colonna di fumo e fiamme. Dopo il devastante incendio avvenuto il 4 dicembre 2022 (qui l’articolo) nel cuore del rione Spinazzeda, gli abitanti sono stati nuovamente svegliati questa notte dal fragore. L’incendio ha creato molto spavento e timore nelle persone che risiedono nel circondario – “Sembrava una bomba” hanno commentato i vicini.

Un automobile parcheggiata sotto un’abitazione in via del Monte a Cles è esplosa, generando un imponente incendio, domato dai vigili del fuoco intervenuti tempestivamente. Ancora sconosciute le cause dell’esplosione; fortunatamente nessun ferito, solo danni ingenti all’esterno delle abitazioni circostanti.