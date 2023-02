Al via a Cles il nuovo corso di direzione d’orchestra

Pubblicità

È tutto pronto a Cles per dare il la al corso di direzione d’orchestra 2023 tenuto dal maestro Giancarlo Guarino e organizzato dalla Scuola musicale Celestino Eccher in collaborazione con il Comune di Cles, il “Corpo Bandistico Clesiano” e la Comunità della Val di Non.

La masterclass rivolta a giovani direttori d’orchestra, che si terrà all’auditorium delle scuole medie di Cles, prenderà il via domani, domenica 26 febbraio, ed è giunta alla sua 11esima edizione.

Si tratta di una proposta unica nel suo genere, perché offre agli iscritti la possibilità di dirigere un ensemble ad ognuno dei 5 incontri in programma da febbraio a giugno.

Le lezioni vengono videoriprese da un operatore e le prove di concertazione vengono discusse e analizzate a lezione con il maestro. Al termine del quinto incontro, gli allievi effettivi dirigeranno una piccola orchestra da camera in un concerto-saggio finale, che quest’anno si svolgerà l’11 giugno.

A conclusione del corso verrà consegnato ad ogni allievo effettivo il dvd di tutte le prove pratiche fatte durante gli incontri. Quest’anno la proposta ha riscosso un’enorme successo, con un esubero di iscrizioni, rispetto al numero chiuso previsto, provenienti da tutta Italia.

Nelle varie edizioni si sono potute contare numerose presenze di allievi direttori stranieri, originari anche della Cina, della Spagna e della Costarica.

Per l’anno in corso sono arrivate iscrizioni dalla Lituania e dalla Serbia. Da segnalare tra l’altro la presenza di 4 direttrici su un totale di 12 allievi effettivi ammessi al corso 2023.

«Ai corsisti effettivi selezionati e ai numerosi uditori iscritti – è il messaggio degli organizzatori – un augurio di un radioso futuro in musica!».