A che piano? Progetti per giovani che puntano in alto

Pubblicità

Pubblicità



I Piani Giovani di Zona di Rovereto, Trento e Arcimaga presentano quattro progetti che si sono svolti nel 2022 a tema attualità e divulgazione.

L’incontro, che si terrà allo SmartLab di Rovereto il 3 marzo alle 20.00, sarà l’occasione per poter ascoltare il processo creativo che ha portato allo sviluppo delle varie attività direttamente dalla voce dei/delle progettisti/e.

“Si tratta di una occasione per capire come si siano sviluppati i diversi progetti nati dalla collaborazione tra il Comune di Rovereto e quello di Trento” – spiega l’Assessora Micol Cossali – “L’anno da poco concluso ha visto molti giovani aderire al Piano, portando le proprie idee, le proprie progettualità e sono proprio loro a spiegare come siano nate le loro iniziative e quali i risultati raggiunti. L’incontro pubblico diventa volano per nuove proposte, alla luce dell’esperienza di chi ha già concluso uno step del proprio percorso. E’ importante che siano i giovani a spiegarlo ad altri giovani, usando lo stesso linguaggio e condividendo anche i problemi riscontrati e le soluzioni trovate”.

I progetti che verranno presentati sono:

1. C.A.N.A.R.I.E.? Conoscere le Autonomie per la Next Generation, Amministrare Risorse, coinvolgendo le Istituzioni in Europa: un’iniziativa di co-progettazione tra un gruppo di giovani e i PGZ di Trento, Arcimaga e Lavis. Il progetto ha portato ad una serie di incontri informativi sullo statuto specialedella Provincia Autonoma di Trento e a un viaggio d’istruzione nei Paesi Baschi per mettere a confronto le due autonomie.

2. Don’t Wash the Green! Proposto da un gruppo informale di giovani per il PGZ Trento Arcimaga, è stato un social camp di due giorni a Villa Sant’Ignazio con un fitto programma di workshop e incontri con esperti per parlare di sostenibilità ambientale e sociale.

Pubblicità Pubblicità



3. Che storia Lumen Slowjournal! Proposto da Aps Lumen slowjournal per il PGZ di Rovereto: una serie di incontri tra maggio e settembre che hanno abbinato informazione, cultura e aggregazione sociale per pensare il giornalismo in maniera diversa.

4. Infodemia. La comunicazione post pandemiaProposto da Rotaract – gruppo giovani RotaryClub Rovereto e Riva del Garda per il PGZ di Rovereto, il progetto ha creato tre serate informative e interattive con alcuni esperti per capire le dinamiche della comunicazione digitale e come queste agiscono sulle nostre vite, per parlare dei rischi delle fake news e del potere delle parole sull’ansia.

Dopo la presentazione interverranno alcuni esperti per commentare l’esposizione, valutare i progetti e dare dei consigli per eventuali sviluppi futuri.

Saranno presenti esponenti di: HIT – Hub Innovazione Trentino, Trentino Sviluppo, Università di Trento con la School of Innovation, Osservatorio Balcani Caucaso e Centro cooperazione internazionale (CCI), Smart Lab.

Sarà l’occasione per conoscere meglio le opportunità dei Piani Giovani, incontrare chi ne ha già fatto parte e alcuni potenziali partner istituzionali.

La partecipazione è libera e gratuita, e a fine serata ci sarà un piccolo buffet.