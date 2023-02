Val di Non in lacrime: morto a 21 anni Matteo Zadra, vicesindaco di Cis

Pubblicità

Aveva solo 21 anni Matteo, e una vita davanti. Una vita che si è spezzata mercoledì pomeriggio, 22 febbraio, all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Matteo Zadra, vicesindaco di Cis, in Val di Non, era stato colto da un malore domenica sera, perdendo conoscenza.

Dopo la festa di Carnevale nel suo paese era tornato a casa, dove aveva iniziato ad accusare il malessere: si era steso sul divano, ma mentre i suoi familiari chiamavano i soccorsi aveva perso i sensi.

A Cis è quindi salito l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, che lo aveva trasportato al Santa Chiara. Le sue condizioni, però, erano fin da subito apparse gravissime.

Appassionato di caccia, Matteo Zadra si era messo in gioco anche come amministratore, un ruolo che ricopriva con passione e competenza.

Si era diplomato all’istituto agrario di San Michele e lavorava in un’azienda del settore nel capoluogo noneso, l’Agricles.

Questa sera, venerdì 24 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Cis, alle 20, sarà recitato il rosario in suffragio del 21enne, in attesa della data del funerale.

È una valle incredula e colpita dal dolore quella che in queste ore si sta stringendo in un abbraccio ai suoi familiari.

Sono diversi i messaggi di cordoglio dedicati al giovane di Cis. Uno, in particolare, colpisce: «Senza respiro. La morte di un ragazzo lascia inebetiti, increduli. Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, i parenti, e poi per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti».