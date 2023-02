“Trento e lode”: al via il primo episodio al teatro Sanbàpolis

Il teatro Sanbàpolis si prepara a portare sul suo palco amori, gioie, paure e dubbi delle studentesse e gli studenti alle prese con la vita universitaria. Tre episodi più un finale di stagione da seguire tutto d’un fiato.

Quattro gli appuntamenti da mettere in agenda: il 28 febbraio, il 7 marzo, il 16 marzo e il gran finale di stagione il 19 marzo, tutti alle ore 19.30, al teatro Sanbàpolis.

Prende il via Trento e lode, il nuovo progetto teatrale realizzato da Opera Universitaria e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, con la collaborazione dell’associazione teatrale ATU e della compagnia Amor Vacui di Padova.

Tanti gli elementi di novità: dal format, una serie teatrale in tre episodi più un finale di stagione, ai contenuti, racconti di vita vissuta di studenti e dottorandi di Trento e Rovereto, fino alla realizzazione, breve (ogni spettacolo dura circa 30 minuti), divertente, veloce. Il tutto per dare uno spaccato di un mondo, quello universitario, tanto vicino ma per certi aspetti poco conosciuto.

E dunque spazio alle impressioni di chi arriva per la prima volta a Trento, alle paure, alle speranze, alle aspettative, alle delusioni. E ancora le scelte, l’impatto con la città, il distacco dalla famiglia, ma anche le amicizie, le relazioni, gli amori.

Trento e lode vuole essere un modo per far conoscere le pieghe più umane di un’esperienza importante non solo per chi la vive, ma anche per la città che accoglie e impara a convivere con il mondo universitario.

