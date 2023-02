Tra danza e teatro l’Allegra Brigata Cinematica porta in scena il tema dei legami con “Link”

La Stagione di Teatro ragazzi, Anch’io a teatro con mamma e papà, del Centro Servizi Culturali S. Chiara prosegue portando a Rovereto uno spettacolo prodotto da ABC – Allegra Brigata Cinematicadal titolo Link, da un’idea di Serena Marossi e Luca Citron, con le coreografie di Serena Marossi e Alessandro Nosotti e le musiche originali di Danielle Griselda.

Link è uno spettacolo di teatro e danza che parla di legami, fili invisibili che ci tengono legati per sempre. L’appuntamento è per domenica 5 marzo, ore 16, Auditorium Melotti di Rovereto.

Lo spettacolo proposto dall’Allegra Brigata Cinematica – e dedicato a Valeria Frabetti – mette in scena due personaggi che partono da uno stato “embrionale” in cui non esiste spazio di divisione: sono uguali, quasi due gemelli che si muovono come un unico corpo. Ma ad un certo punto questi due corpi crescono e si allontanano. Perché crescere insieme significa danzare tra uguaglianze e progressive differenziazioni. Fino ad arrivare all’inevitabile distacco, che lascia l’uno ad affrontare il vuoto lasciato dall’altro.

Link è uno spettacolo di teatro e danza che vuole parlare di legami e degli inevitabili distacchi che fanno parte della vita di ciascuno di noi. Temi più che mai attuali per l’infanzia di oggi.

La distanza dall’altro, l’abbraccio, il contatto come bisogno, il restare chiusi per poi uscire e scoprire cosa c’è fuori, ritrovare sé stessi diventati ‘nuovi’. Ma ancora insieme.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità