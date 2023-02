Piazzetta del Riuso, un progetto ambientale e sociale e punto di incontro per la comunità

Pubblicità

Pubblicità



Non solo un luogo dove trovare oggetti ancora in buono stato e dare loro un’altra occasione per essere riutilizzati, ma un’opportunità per valorizzare l’incontro e la socializzazione, il sentirsi parte di una comunità inclusiva: è il principio alla base della “Piazzetta del riuso”, che è stata ufficialmente inaugurata ieri a Monclassico, in val di Sole, nei locali della sede distaccata del municipio di Dimaro Folgarida.

Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

“Ringrazio per questo invito, per essere con voi in questo momento così importante per la vostra comunità. È giusto che le istituzioni siano presenti qui oggi e vi faccio i complimenti per essere riusciti in poco tempo a realizzare questo progetto: un esempio di come una comunità, attraverso la collaborazione tra mondo del volontariato e dell’associazionismo, amministratori e istituzioni, riesca a realizzare qualcosa che non solo va incontro ad un bisogno, ma si propone come un’attività di valore sociale.

Ringrazio quanti sono messi a disposizione in questa iniziativa, perché il volontariato rappresenta il fulcro della nostra comunità e dei valori che vogliamo trasmettere ai giovani”, ha detto Segnana.

All’evento erano presenti anche il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni e l’assessore competente dello stesso Comune Nadia Ramponi, il presidente della Comunità della Valle di Sole Lorenzo Cicolini e numerosi amministratori locali, tra i quali Barbara Cunaccia, sindaco di Malé e componente del Comitato esecutivo della Comunità di Valle con competenze alle politiche sociali e famiglia, oltre a Cristina Rizzi, responsabile del servizio sociale della stessa Comunità di vallle.

Il progetto, che ha un duplice fine, sociale ed ambientale, è nato in collaborazione tra vari Comuni della Val di Sole, con il supporto della locale Comunità di Valle ed è realizzato dall’associazione I.r.i.s. di Novella, che è il gestore della Piazzetta del riuso all’interno dei locali comunali, concessi in comodato gratuito dal Comune di Dimaro Folgarida.

Pubblicità Pubblicità



I.r.i.s. – Insieme Responsabili per l’Inclusione Sociale – è un’associazione di volontariato per l’inclusione sociale delle persone con disabilità e, tra le tante iniziative, gestisce un’analoga piazzetta del riuso anche a Revò, in Val di Non.

Per l’associazione all’evento erano presenti Sonia Lorenzoni e il presidente Guglielmo Clauser, che ha sottolineato come questa sia l’occasione per far conoscere la realtà della disabilità, oltre a favorire il riuso di oggetti e prodotti che con questo mezzo possono avere una nuova vita.

La Piazzetta del riuso, infatti, vede la presenza, oltre ai volontari, di persone con disabilità che, assistiti dagli educatori dell’associazione, partecipano alla gestione dell’attività.

Aperta ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, con accesso dal parcheggio esterno al retro della sede municipale, offre la possibilità di donare oggetti in buono stato (puliti, integri e funzionanti) o ritirarli, in cambio di un’offerta per le attività dell’associazione I.r.i.s. Tra gli oggetti ammessi: giocattoli, libri, passeggini e lettini per bambini, biancheria per la casa, vestiti, oggetti di arredamento, stoviglie, quadri, piccoli mobili.