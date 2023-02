Oggi la Giunta provinciale a Nogaredo, il Sindaco Scerbo: «Siamo una comunità viva grazie al volontariato»

Pubblicità

Pubblicità



La Giunta provinciale ha svolto oggi la riunione di governo a Nogaredo, in Vallagarina. “Abbiamo cominciato la legislatura visitando i Comuni trentini colpiti da Vaia, ma poi siamo stati sollecitati da tante altre amministrazioni comunali a svolgere le riunioni della Giunta provinciale sul territorio e riteniamo che questo modus operandi sia un’occasione importante per conoscere da vicino le persone, ma anche le peculiarità e le problematiche degli stessi territori.

La nostra presenza non potrà risolvere tutto nell’immediato, ma certamente ci aiuta ad avere maggiore consapevolezza di eventuali difficoltà che incontrano le persone e le amministrazioni locali“, ha detto il presidente Maurizio Fugatti nel saluto di apertura dei lavori in municipio.

Ad accogliere la Giunta, oltre al sindaco Alberto Scerbo, che è anche vicepresidente della Comunità della Vallagarina, la Giunta e i dipendenti comunali, rappresentanti delle associazioni locali, dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e il parroco don Livio Buffa. Presente anche l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna.

Pubblicità Pubblicità

Il sindaco ha portato anche i saluti del dirigente scolastico e del direttore della scuola musicale, che come altre realtà locali, sono coinvolti in iniziative di valorizzazione e sviluppo del territorio. “Tanti progetti che portiamo avanti vanno oltre i confini comunali e riguardano la destra Adige e la Vallagarina. Siamo una comunità viva anche grazie a tante persone che operano nel volontariato” – ha detto il sindaco, sottolineando che “l’incontro di oggi rappresenta un’occasione importante per confrontarci e crescere insieme”.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, vicino al territorio, ha ricordato come Nogaredo svolga un ruolo importante nella Vallagarina, premiato anche per le scelte turistiche e di vita della destra Adige e che in prospettiva potrebbe aprirsi ad ulteriori sviluppi del settore produttivo.

Pubblicità Pubblicità