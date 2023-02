Occupazione casa Cognola: un escamotage mette ko la coppia abusiva

Pubblicità

Pubblicità



Continuamo a seguire la vicenda relativa all’occupazione abusiva da parte di una coppia 50 enne meridionale di un appartamento nella frazione di Cognola. Pare ci siano delle novità.

La coppia aveva ricevuto lo sfratto esecutivo e il proprietario si era presentato alla porta dell’appartamento (di lusso) con l’ufficiale giudiziario e il fabbro il giorno 3 febbraio. Aveva cambiato la serratura, ma poi con uno strategemma la coppia aveva nuovamente occupato abusivamente la casa. (clicca qui per leggere come)

Il proprietario aveva chiesto l’intervento dei carabinieri che però non hanno potuto far altro che redigere un verbale. A questo punto il proprietario dell’immobile ha dovuto ricominciare daccapo l’iter di sfratto con tempi e soprattutto costi che naturalmente si sono dilatati a dismisura. Oltre al danno insomma anche le beffe.

Il titolare dell’immobile non si è dato convinto. Si è recato alla Trenta facendo staccare l’energia elettrica e il gas. La coppia ha però reagito subito cambiando compagnia e installando un nuovo contatore a loro nome. E qui però c’è la sorpresa. Infatti se è vero che il contatore non può essere toccato perché di proprietà di chi lo ha attivato è pur vero anche che invece il tubo che porta la corrente dal contatore all’appartamento rimane di proprietà del titolare dell’immobile.

Il proprietario quindi non ha fatto altro che bloccare la linea mettendo un cartello con scritto, «chiuso per lavori di manutenzione fino a data da destinarsi». Quindi per la coppia è scattato lo stop alla luce elettrica e al gas.

Per questo i due hanno promesso che entro il giorno 8 marzo abbandoneranno la casa. Anzi, sembra che abbiano già sgomberato cantina e garage. Speriamo bene. Il nostro giornale continuerà a seguire gli sviluppi della storia.

Pubblicità Pubblicità