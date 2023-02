Il Comune assume due assistenti informatici e tre assistenti bibliotecari

Pubblicità

C’è tempo fino alle ore 11 di giovedì 9 marzo per presentare domanda di ammissione alla selezione per due posti di assistente informatico. La compilazione della domanda deve essere fatta online compilando il modulo disponibile sul sito web www.sportello.comune.trento.it.

La selezione, per cui è richiesto il diploma di maturità, prevede il superamento di una prova orale relativa a linguaggi di programmazione, teoria delle basi di dati, sistemi d’automazione d’ufficio, componenti e caratteristiche hardware, sistemi operativi, nozioni di reti di calcolatori e di sicurezza informatica. Tutte le informazioni inerenti la prova e l’elenco degli ammessi saranno pubblicati entro il 7 aprile sul sito internet del Comune di Trento nella sezione “concorsi – selezione assistenti informatici”.

È invece possibile presentare la domanda di ammissione al concorso pubblico per tre posti di assistente bibliotecario a tempo pieno e indeterminato fino alle ore 11 di venerdì 24 marzo. Requisito necessario per l’ammissione è aver conseguito il diploma di maturità.

La domanda va presentata esclusivamente attraverso lo sportello online al link presente nella pagina dedicata www.sportello.comune.trento.it ed è soggetta al pagamento della tassa di concorso pari a 10,33 euro.

Le prove d’esame si articolano in un test scritto vertente sulle materie dell’ambito bibliotecario e in un esame orale incentrato su diritto amministrativo, strumenti informatici e lingua inglese. In caso il numero degli ammessi sia superiore a 100, la commissione potrà prevedere una prova preselettiva vertente su alcune delle materie oggetto d’esame.

Per tutte le informazioni riguardanti i requisiti di ammissione o il dettaglio delle materie, è possibile consultare il Catalogo sei servizi del Comune di Trento alla pagina web www.servizi.comune.trento.it Info: sportello Polifunzionale del servizio Risorse umane 0461/884272 – 884282. Per servizi di assistenza informatica: [email protected]