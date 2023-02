Fuoriesce l’idrossido di carbonio, una persona in ospedale

Pubblicità

Intervento chimico presso una ditta in zona industriale di Lana, a causa di una piccola fuoriuscita di idrossido di sodio.

Una persona è stata soccorsa dal servizio sanitario e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale. I vigili del fuoco hanno portato la situazione alla normalità in breve tempo.

In nessun momento si è verificato alcun pericolo per l’ambiente o per altre persone – in intervento anche la Croce Bianca e forze dell’ordine.

