Dieci mesi per un’operazione alla cataratta: «Non è possibile!»

Spett. Direttore,

Purtroppo continuo a dover denunciare disservizi all’interno della nostra sanità trentina. Sì, perchè quelli che stiamo subento, sono davvero dei gravi disservizi. Il nostro presidente (che ho votato e mai più voterò insieme a molti altri) si affretta a scrivere sulla sua pagina facebook che il Trentino «si posiziona al terzo posto perché ha registrato un punteggio più che sufficiente nell’area della prevenzione (88,42), nell’area distrettuale (78,07) e nell’area ospedaliera (93,07)».

Allora io mi chiedo come siano messe le altre regioni. L’altro giorno ho chiamato il Cup per prendere un appuntamento per operarmi alla cataratta dell’occhio sinistro. Il primo tentativo è fallito miseramente, avevo infatti 98 altri cittadini davanti ed è chiaro che ho riattaccato il telefono.

Il giorno dopo non è andata meglio perché ancora prima di parlare con un operatore una voce mi ha detto che «ci sarebbero stati disservizi per un’agitazione sindacale».

Anche in questo caso dopo pochi minuti di attesa ho riattaccato. Al terzo tentativo sono finalmente riuscito a parlare con una signorina che mi da dato delle informazioni sbagliate. Quindi nuovamente nulla di fatto.

Finalmente sono riuscito dopo numerosi tentativi a fissare una data. Al telefono una signorina molto gentile prima di dirmi la data dell’operazione ha messo le mani avanti dicendomi di prepararmi che la data non sarebbe stata vicina.

Alla fine della storia per essere operato a Trento dovrei attendere il 28 di dicembre. 10 mesi!

L’alternativa poteva essere a Rovereto il 31 agosto per una pre visita per poi definire la data dell’operazione che potrebbe slittare a metà settembre.

Io però non posso guidare perchè soffro di maculopatia ad entrambi gli occhi quindi a Rovereto non ci posso andare. E per fortuna che siamo i terzi in Italia.

Non ho ricordo di simili disservizi nella nostra sanità che un tempo era invidiata da tutta l’italia, mi chiedo come è stato possibile arrivare così in basso.

Claudio Tomasi – Trento

