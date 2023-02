Curva del Palloncino, Rossato e Ambrosi (FdI): “Grande soddisfazione per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori”

Pubblicità

Ieri il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha annunciato l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rettifica e sistemazione della curva nei pressi del garnì “Palloncino Rosso” (da cui deriva il nome della curva) sulla strada statale 45 bis della Gardesana Occidentale fra Vigolo Baselga (Comune di Trento) e Vezzano (Comune di Vallelaghi).

Il progetto prevede un nuovo rilevato sull’avvallamento, per addolcire e raccordare la curva che in quel tratto presenta delle criticità che impediscono il normale flusso veicolare (soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti).

I lavori, oltre a preservare il flusso d’acqua del vicino rio Riol, porteranno la sede stradale ad una larghezza complessiva di nove metri, con due corsie di marcia da 3,50 metri nonché di due banchine di un metro ciascuna. Inoltre verranno migliorate le due intersezioni con il vecchio sedime stradale per consentire l’eventuale possibilità di svolta dei mezzi di linea urbana.

È una vittoria dell’allora consigliere provinciale Alessia Ambrosi, ora deputata in parlamento che si è battuta fin dall’inizio per la realizzazione dell’opera. Non solo, Alessia Ambrosi in collaborazione con Katia Rossato ha monitorato il progetto durante le sue fasi che per certi versi non sono state facili.

L’opera si era incagliata per ragioni varie e la deputata di Fratelli d’Italia non si era persa in preamboli inutili presentando un’interrogazione alla Giunta.

Fugatti nel marzo del 2021 – nella sua risposta – aveva evidenziato la presenza di problematiche inerenti la progettazione e legate alla contestuale e necessaria sistemazione del rio sottostante, soggetto allora a delle indagini idrogeologiche.

Nel gennaio del 2022 visto che il progetto si era nuovamente bloccato Alessia Ambrosi aveva nuovamente presentato un ordine del giorno e una interrogazione in sede di assestamento di bilancio dove impegnava la Provincia autonoma di Trento a finanziare i lavori per la sistemazione di quel tratto stradale.

Poi finalmente i problemi vennero risolti e il progetto definitivo venne presentato e approvato. Ieri l’annuncio del via all’appalto che avrà uno sviluppo di 420 metri. L’importo dei lavori è di 1.512.586,82 euro, per un quadro economico complessivo dell’opera pari a 1.985.000 euro.

«Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio della procedura di appalto di un’opera di fondamentale importanza per le migliaia di cittadini e turisti che ogni giorno transitano sul tratto Trento – Arco della SS 45 bis, dopo anni che ci siamo battuti e anche alla luce dei numerosi atti istituzionali sul tema presentati in Consiglio provinciale da parte di Fratelli d’Italia (tramite l’On. Alessia Ambrosi e la Consigliera Katia Rossato) grazie ai quali sono state portate all’attenzione della Giunta provinciale le preoccupazioni e le speranze dei residenti della zona e dei pendolari. Auspichiamo che, nei prossimi mesi, conclusi gli interventi di potenziamento della SS 45 bis della Gardesana Occidentale, l’attenzione della Giunta provinciale si possa concentrare altresì sulle esigenze dei cittadini di Vigolo Baselga che da anni chiedono lo spostamento del pericolosissimo tratto di strada dalla frazione del Comune di Trento, il potenziamento della segnaletica verticale e un’intensificazione dell’attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme del Codice della strada e dei limiti di velocità» – Così i vertici provinciali del partito della premier Giorgia Meloni