Covid: un decesso e 277 contagi nell’ultima settimana

Pubblicità

Pubblicità



Coronavirus: il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari diffuso oggi, 24 febbraio 2023 – con i casi dal 17 al 23 febbraio 2023 – riporta il decesso di 1 persona.

I nuovi casi sono 277, i tamponi effettuati 2.573, la positività è al 10,8%, l’incidenza è a 51 per 100.000. Le persone guarite sono 265. I pazienti ricoverati sono 20 (variazione settimanale -5), di cui 0 in terapia intensiva (variazione settimanale 0).

Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.294.218 (variazione settimanale +192), di cui 429.468 seconde dosi (variazione settimanale +11), 343.965 terze dosi (variazione settimanale +19) e 69.579 quarte dosi (variazione settimanale +160).

Pubblicità Pubblicità