Bonus bebè a Spormaggiore

Sono state approvate dalla giunta comunale di Spormaggiore le linee di indirizzo per l’assegnazione di contributi per le famiglie di nuovi nati.

Nello specifico, come spiegato nell’apposito avviso firmato dal sindaco Mirco Pomarolli, è possibile chiedere al Comune di Spormaggiore un contributo massimo di 200 euro per ogni figlio nato o adottato nell’anno in corso, per l’acquisito di pannolini (lavabili o usa e getta).

Il modulo per la domanda è disponibile sul sito comunale www.comune.spormaggiore.tn.it (Comune – Atti e documenti – Modulistica) oppure agli uffici comunali.

Alla domanda andrà allegata idonea documentazione (fatture/ricevute/scontrini/fatture online) che attesti chiaramente l’acquisto fatto.

La nascita del bambini deve essere avvenuta tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Esclusivamente per i nati dal 15 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata al 31 gennaio 2024. I nati dal 1° gennaio 2023 al 14 novembre 2023 dovranno invece presentare la richiesta di contributo tassativamente entro il 31 dicembre 2023.

L’avviso completo di tutti i dettagli è disponibile sul sito comunale www.comune.spormaggiore.tn.it

