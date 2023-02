Trattore rimane in bilico su un pendio a Seio: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

È stato un intervento lungo e complesso quello che ha visto protagonisti ieri pomeriggio, mercoledì 22 febbraio a partire dalle 15, i Vigili del Fuoco volontari di Sarnonico, accorsi nella frazione di Seio a causa di un trattore con la botte di liquame rimasto in bilico su un pendio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’accaduto, ma il mezzo agricolo rischiava di ribaltarsi.

I pompieri hanno dapprima messo in sicurezza il veicolo con i tiranti e i tirfor, per poi richiedere da Trento l’intervento dell’autogrù. Un privato aveva anche messo a disposizione il suo verricello di montagna, ma non era sufficiente.

Le operazioni, piuttosto articolate, sono andate quindi per le lunghe. I Vigili del Fuoco hanno fatto rientro in caserma, infatti, solamente verso le 20.

