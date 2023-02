Ma che fine ha fatto l’intelligenza italiana?

Pubblicità

Egregio Direttore,

Sinceramente ogni cosa ha un limite, ma qui sembra non esserci più una fine! Sono due settimane che qualsiasi pagina, nel web in particolare, ma anche su “illeggibili” rotocalchi di “gossip”, non escludendo nemmeno i telegiornali e i talk show televisivi, non si fa altro che parlare di due inqualificabili “paraculi” che stanno monopolizzando l’attenzione dell’ Italia intera: dalla politica al giornalismo, facendo nel frattempo da parte loro, nel modo più squallido e furbesco soldi a palate!

Mi riferisco a Fedez e Rosa Chemical, due menti limitate esclusivamente alla produzione a cottimo di “like”, con comportamenti e sparate oltraggiose e inqualificabili sotto ogni punto di vista, ma indubbiamente per loro molto redditizie! Ormai a colazione, pranzo e a cena, questi due invasivi personaggi pubblici si nutrono esclusivamente di “like!”

Poiché come indicato dalle più recenti scoperte delle neuroscienze, la scorretta e “non equilibrata” alimentazione, incide sul proprio equilibrio neurale e di conseguenza determina comportamenti deleteri che sabotano sia “l’intelligenza emotiva” che “l’intelligenza sociale”, inducendo l’essere umano a rappresentare al meglio la propria “natura animale”, tutti noi purtroppo siamo stati costretti a prendere visione di certi comportamenti inqualificabili!

Il circo equestre è uno spettacolo piacevole e istruttivo, quando notiamo animali che dimostrano guardandoli negli occhi o osservando i loro comportamenti “scintille di umanità”, ma quando degli umani manifestano i peggiori istinti animali, allora si sconfina nello scurrile. Un esempio pratico lo abbiamo potuto osservare nello squallido attacco organizzato da Fedez per tentare di delegittimare ed infangare in maniera “montata ad hoc”, la figura umana e professionale di uno dei più emblematici e carismatici giornalisti che l’Italia ha l’onore di potere vantare, tra la schiera dei pochi giornalisti rimasti, che non siano schierati con il mainstream della “sinistra”: Mario Giordano!

Mi riferisco a tal riguardo all’ ampia schiera di “pennivendoli della sinistra”, ormai sconfitti emuli dei più coraggiosi capitani di lungo corso, disposti ad affondare con quella “bagnarola” che oggi sta facendo acqua da tutte le parti: Pd & M5S.

“Pennivendoli” che stanno cercando di tarlare e manipolare costantemente tramite la peggiore televisione la mente di chi non sa ragionare in base alle proprie idee e alla proprie libere e consapevoli scelte: Annunziata, Saviano, Lilli Gruber, Gad Lerner, Bianca Berlinguer, Fabio Fazio e via dicendo ne sono i più “eminenti rappresentanti“!….

Una volta al Festival di Sanremo c’era il “Reuccio della canzone italiana”, il compianto e grande Claudio Villa; oggi invece Sanremo sforna “bruciacchiato” il “reuccio della cafoneria italiana”, ma la nota maggiormente stonata e squalificante per la moribonda intelligenza italiana, che si sta arenando sulle secche del buon senso, è che purtroppo questo “reuccio” ha uno stuolo infinito di sudditi che oggi si chiamano “follower”!

Ormai non sta passando giorno che non ci troviamo costretti a dovere ascoltare commenti ed esternazioni di questi due “paraculi” che hanno tinto in mondovisione l’intelligenza italiana con il peggiore colore marrone che potessero scegliere, per dipingere un quadro realistico di squallore e aberrazione! Poi ci si mette a cavalcare l’onda marrone anche un personaggio come Mara Venier, a cui precedentemente era stato vietato di ospitare Blanco. (No comment!).

Per sperare di fare aumentare l’ audience del suo “programma”, la “zia” degli italioti, prima di dare l’addio definitivo a “Domenica In”, (speriamo si decida presto), ha pensato bene di presentare il “prodotto demenzial-commerciale” che in questo momento è più richiesto dal vouyerismo televisivo italiano: Rosa Chemical!

Oramai è un’ Italia culturalmente a pezzi in cui la televisione seria viene sabotata quotidianamente da programmi, tipo il Grande Fratello Vip, L’isola dei Famosi, e via dicendo, dove sempre il persistente e innato vouyerismo nazionalpopolare è pronto a schierarsi a favore degli “spartani” o dei “persiani” (termine che ho letto oggi sui notiziari-web), perché mi rifiuto di seguire l’obbrobrio televisivo proposto da Mediaset, ma anche quello è carta moschicida per gli italioti!

Ora nel “Grande Fratello Vip” hanno ideato una severa punizione, per il comportamento “altamente diseducativo ed intollerabile” dei concorrenti, (strano che Signorini se ne sia finalmente accorto!)… e come facevano gli antichi romani prima di fare scendere nelle arene i leoni per sbranare gli schiavi, hanno pensato bene di affamare i concorrenti per due settimane, riducendo a metà il loro budget per la spesa alimentare per renderli in maniera subdola ancora più intolleranti ed aggressivi tra loro! Bella genialata Signorini!!!

Oggi ancor peggio d’allora, c’è una sovrapposizione tra spettatori dell’arena e schiavi, perché i veri schiavi sono tutti quelli che si siedono davanti alla televisione, privi di intelletto autosufficiente per rifiutarsi di barattare la propria intelligenza, (lacunosa), accondiscendendo a bearsi davanti a programmi di infimo livello culturale, educativo ed etico.

Ma l’eccitazione nell’ identificarsi tra coperte che si muovono quasi telecomandate da istinti supportati da “intelligenze artificiali e superficiali” è troppo forte per resistere! Ormai l’intelligenza umana anche qui sta cedendo il passo, perché “un’ intelligenza reale” non si presterebbe a determinati meccanismi “rappresentativi” né tantomeno “socio-economici”, a meno che non ceda alla lusinga della prostituzione intellettiva, come purtroppo sta accadendo oggigiorno su larga scala, grazie alle “opportunità” offerte da…Instagram-Onlyfans- ecc. ecc.

Questa è l’Italiota che ha perso il senso della coscienza individuale, del raziocinio, del buon senso e della logica, nonché del buon gusto e infine dei veri valori umani e spirituali, ma in particolare modo soprattutto della semplice intelligenza umana! Certo si fanno soldi, ma quanto saranno realmente felici interiormente queste persone? Quante sono state le Star dello spettacolo che ancora giovanissime o giovanissimi, in particolar modo negli ultimi anni, prive di veri valori e di incapacità di una profonda richerca spirituale in sè stesse, pur plurimilionarie e acclamate in tutto il mondo, hanno terminato con il suicidio la propria infelice esistenza? Non per nulla è stato coniato il termine “Club dei 27“!

Nell’antica filosofia giapponese troviamo un concetto che nella lingua madre si definisce con il termine: “Ikigai”, per determinare “il mantra” che permette di consolidare il proprio fine esistenziale nonchè la propria felicità personale e questo termine ha quattro punti cardine: “fai ciò che ti piace”, “fai quello che sai fare meglio”, “fai qualcosa di utile per l’umanità”, “fai qualcosa che ti possa permettere di vivere dignitosamente”.

Quando questi principi furono formulati, non si intendeva certamente quello che stanno mettendo in atto troppe persone nella peggiore maniera strumentale si possa immaginare!

“Questa Italiota” non si accorge che giornalmente chi si trova escluso dal successo dei social, perché non riesce a “sfondare” e a fare soldi, oppure per estrema indigenza e sfortuna sociale, perde la fiducia nel proprio futuro, perché ormai questa Nazione, ormai bacata per anni dagli effluvi perniciosi “della sinistra” è stata azzoppata nei veri valori familiari che ormai stenta a produrre, “sinistra” che persiste nello sponsorizzare filosofie esistenziali orientate preminentemente al “vil denaro” guadagnato frettolosamente, “drogando mentalmente” nel contempo i giovani, con il fittizio e frivolo senso di libertà gender!

Non per nulla la “professione più ambita dai giovani oggigiorno è arrivare a diventare l’influencer con l’obbiettivo primario di un milione di like”!

Non c’è più quell’intelligenza e quella sensibilità che crea e mantiene dei significativi e profondi valori umani e sociali ed è per questo che passa inosservata notizia, la quotidiana schiera infinita di poveri disperati che tra una “fedezzata e una chemicallata” mettono tragicamente fine ai propri giorni, gettandosi sotto la locomotrice di un treno in un drammatico pellegrinaggio verso la conclusione più drammatica della propria esistenza.

Un semplice trafiletto sui giornali recita appunto: “tragedia ferroviaria”, per non enfatizzare la notizia e non creare ulteriori emuli! Uomini e donne disperate di ogni età che di Fedez e di Rosa Chemical, Mara Venier o Amadeus, non gliene frega un ca…volo!

Sono persone giovani e meno giovani, a cui questa Italia formata da italioti, ha chiuso loro definitivamente la speranza di trovare empatia, sostegno sociale, solidarietà umana, una società ormai sempre più chiusa e robotizzata, nonché succube alla schermo-dipendenza che ogni giorno assume le sembianze disumane di un vero “pusher”!

E’ questa Italiota che induce a impattare violentemente e coscientemente contro locomotive d’acciaio, per smembrarsi a brandelli insanguinati, sulle rotaie delle Stazioni e lungo le reti ferroviarie!. “Ovviamente” sono solo dei “poveri imbecilli” che “rallentano la corsa”.... di questa “misera Italiota“, ormai ridotta ad una collisione collettiva tra intelletto e coscienza!

Tutto ciò con il termine “disgrazia ferroviaria” non va a ledere un solo istante il momento tanto atteso di potersi sedere tranquillamente a snocciolare pop corn, arachidi o patatine, davanti alla televisione per “godere come i ricci” nella vouyeristica goduria nell’identificarsi tra “spartani” e “persiani”!

Adriano Bertolasi – Trento

