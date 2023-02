Gender, quel vizietto della sinistra: scintille tra Guglielmi e la Maestri

Pubblicità

Il consigliere Luca Guglielmi, cofirmatario del disegno di legge sulla libertà educativa dei genitori, in discussione ieri in quinta commissione ieri, ha abbandonato i lavori in aperta protesta con Barbara Poggio, nota difensore della teoria Gender.

Il motivo della protesta del consigliere provinciale di centro destra è da ricercare nelle dichiarazioni della stessa Poggio apparse sui social, in una vignetta francamente di cattivo gusto vista l’attualità (vedi sotto i 4 firmatari della legge truccati da musulmani) e in qualche vocale «vacante» di whatsApp che evidentemente conteneva frase piuttosto «esplicative» nei confronti di Guglielmi.

Luca Guglielmi ha definito questo «un modo del tutto inaccettabile di attaccare chi la pensa diversamente da te»

Che la sinistra sia piuttosto insofferente contro coloro che la pensano in modo diverso non è certo una novità, anzi, apparirebbe strano il contrario. Quasi tutti gli esponenti trentini della sinistra parlano di cultura, intelligenza, si riempiono la bocca con paroloni vari.

Poi sono talmente “democratici” che se uno ha un punto di vista diverso, la miglior cosa che sanno fare, per creare dialogo, è bollarlo come ignorante, zotico, ecc ecc. La “solita abitudine” della sinistra insomma. Poi sono ancora lì che si chiedono come mai alle elezioni vengono presi a calci regolarmente e il consenso ormai è in via di estinzione come i panda.

In difesa della paladina della teoria Gender e sigle varie (che non si capisce molto cosa c’entrino con l’educazione dei nostri figli) scende in campo Lucia Maestri che stigmatizza la personale criticità di Guglielmi verso l’altrui pensiero, «diventando atto di spregio nei riguardi anzitutto dell’interolocutrice, così come della Commissione legislativa e dell’intera istituzione consiliare», dimenticando di dire che la prima a cominciare le danze è stata la Poggio pubblicando una vignetta tanto squallida quanto fuori luogo visto il periodo

Nella lettura del comunicato stampa della Consigliere Lucia Maestri che attribuisce al gesto di Guglielmi una “debole consistenza del senso delle istituzioni”. Secondo l’esponente dei Dem, udite udite, «non si può non sottolineare come simili comportamenti delegittimano le istituzioni e la politica stessa, riducendo il confronto democratico ad una discussione da osteria. Spiace considerare come qui si è persa l’ennesima occasione per dimostrare una minima maturità democratica e la consapevolezza del ruolo rivestito».

La replica del consigliere Guglielmi non è tardata ad arrivare: «ho sorriso constatando che molto spesso si scrive senza conoscere, si giudica senza sapere. Infatti la consigliere del PD dimentica che è stata proprio la prorettrice Barbara Poggio, a seguito della presentazione pubblica del DDL n.148 sulla libertà educativa ad esprimere pubblicamente, sulla sua pagina facebook giudizi, considerazioni e vignette riferite al pensiero e alle convinzioni del sottoscritto sconfinando nell’interpretazione arbitraria dei miei pensieri e dei miei valori»

E ancora: «E’ quindi ovvio che restano impregiudicate le possibilità di esprimere le sue opinioni ma giudico intollerabili le interpreazioni talebane del mio pensiero, soprattutto da chi esercita il proprio lavoro per promuovere politiche di equità e diversità. Concludo per non dare ulteriore spazio a sterili polemiche di chi giudica gratuitamente, solo per una nota a piè di pagina, rimarcando che il sottoscritto ha seguito con attenzione tutti gli interventi, la maggioranza dei quali in opposizione alla proposta di legge che ha convintamente firmato, ma nello specifico caso non ha ritenuto opportuno ascoltare l’intervento di chi per ruolo e deontologia dovrebbe evitare determinati tipi di azioni irrispettose della libertà altrui, per altro reiterate questa mattina con un nuovo post oltranzista. Si informi e si tranquillizzi la collega, mai come in questo caso vale il detto, non ho bisogno né di Maestri né di professori».