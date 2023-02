Gender: Luca Guglielmi abbandona i lavori per protesta contro Barbara Poggio

Pubblicità

Clamoroso protesta ieri da parte del consigliere provinciale Luca Guglielmi (centro destra associazione Fassa) dopo le parole pronunciate dalla prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università Barbaba Poggio, nota per le sue posizioni radicali pro gender.

Poggio nella sua audizione in quinta commissione sul nuovo disegno di legge sulla libertà educativa dei genitori nelle scuole primo firmatario Claudio Cia e secondo appunto Luca Guglielmi ha ricordato come fenomeni di disuguaglianza di genere siano presenti in tutto il Trentino in maniera rilevante, in ambito educativo, lavorativo, politico. «Un riflesso ha affermato Poggio – di pratiche sociali e culturali consolidate su cui si cercava di intervenire con un lavoro di sensibilizzazione».

La professoressa ha quindi descritto il ddl come un testo che si propone di mettere su un binario speciale questi progetti, definendo un iter che rende difficile se non impossibile proporre questi progetti.

Quella della prorettrice Barbara Poggio era l’ultima delle audizioni previste all’ordine del giorno in merito al ddl 148.

Il consigliere Luca Guglielmi, cofirmatario del disegno di legge in discussione, ha dichiarato e praticato l’abbandono dei lavori in espressa protesta per quanto la stessa Poggio ha avuto modo di dichiarare pubblicamente nei giorni precedenti riguardo al tema dello stesso disegno di legge e quindi sulla libertà educativa e la cultura del gender, attaccando Guglielmi in un modo da quest’ultimo giudicato del tutto inaccettabile.

