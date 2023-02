Follia anarchica: sulla gru in via santa Croce, intervengono i vigili del fuoco

Pubblicità

Nuova follia anarchica oggi in via santa Croce a Trento, questa volta pericolosa per l’incolumità fisica degli stessi antagonisti.

Due ragazze poco dopo le 13.00 sono salite fino a 12 metri di altezza su una grù installata per dei lavori di ristrutturazione issando uno striscione in difesa di Alfredo Cospito, anarchico rinchiuso in carcere al 41 bis.

Sotto la grù intanto un giovane ha fatto un comizio con tanto di megafono chiedendo l’abolizione del 41 bis.

Ci sono stati momenti di paura, e solo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha scongiurato la tragedia.

I vigili del fuoco sono subito saliti sulla grù rimuovendo lo striscione.

Un altro striscione (“Chiudere il 41bis, abolire l’ergastolo ostativo, fuori Alfredo dal 41 bis”) è stato attaccato invece sulle reti che delimitano il cantiere.

