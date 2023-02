Ennesimo attacco dell’orso nel Contà, il sindaco Zanon è preoccupato: «La gente ha paura, è ora di fare qualcosa»

Pubblicità

L’ennesimo attacco predatorio da parte dell’orso ha fatto scattare l’allarme sul territorio comunale di Contà.

Da tempo, infatti, diversi esemplari sembrano ormai diventati “di casa” a Terres, Flavon e Cunevo. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi è stato sbranato un capretto di 6 anni nella parte bassa dell’abitato di Terres: il plantigrado ha sfondato il recinto e attaccato senza pietà l’animale (nelle foto sopra).

Ma prima di lui era toccato a conigli, vitellini, api. Addirittura c’è chi, nella parte alta di Terres, da agosto ad oggi ha ricevuto ben 9 visite accertate da parte dell’orso.

Una situazione fuori controllo, che preoccupa (e non poco) il sindaco di Contà Fulvio Zanon. «La presenza di plantigradi nella nostra zona è continua durante tutto l’arco dell’anno – sono le parole del primo cittadino –. Siamo preoccupati, la gente non è più tranquilla e ha paura».

Il problema, tra l’altro, non si può risolvere semplicemente elettrificando il recinto del giardino di casa, come proposto da chi di competenza.

«È evidente che non possiamo elettrificare i nostri centri abitati – aggiunge Zanon – le segnalazioni arrivano da ogni dove, non parliamo di episodi concentrati in un’area specifica. E non è più questione di vedersi risarciti i danni, siamo arrivati a un punto in cui il problema è legato alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini. Il numero di orsi in zona è in crescita continua, certi esemplari non sono radiocollarati e si stanno abituando ad avvicinarsi alle case dove sanno che possono trovare da mangiare. Negli ultimi mesi sono stati avvistati anche nelle piazze dei paesi e in questo modo vengono limitate le libertà della popolazione, in particolare dei bambini e degli anziani».

Proprio la problematica degli spostamenti verso i paesi viene sottolineata anche dall’assessore all’ambiente di Contà Alessandro Miclet. «Se si avvicinano così alle case – spiega l’assessore – c’è qualcosa che non funziona e su cui riflettere, sono animali che dovrebbero stare in montagna».

In ogni caso, come posto in evidenza dal sindaco Zanon già mesi fa, nel corso della riunione di inizio agosto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, è necessario prendere dei provvedimenti. La situazione è ormai insostenibile.

«Chiediamo l’intervento forte del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del Commissariato del Governo – è l’appello del primo cittadino –. Sia chiaro che non ce l’abbiamo con l’orso, ma dobbiamo tutelare le persone, gli animali domestici e l’orso stesso. Pare evidente che il progetto “Life Ursus” sia sfuggito di mano, vada rivisto e adeguato alla situazione attuale, magari con un intervento immediato, prelevando gli esemplari che creano situazioni di pericolo. È giunta l’ora di fare qualcosa».