Attacco Hacker a ministeri a istituzioni italiane

Pubblicità

Pubblicità



L’Italia si è recentemente ritrovata sotto attacco da parte degli hacker filorussi: questo, a nemmeno 48 ore di distanza dalla visita della premier Giorgia Meloni a Kiev, in Ucraina.

I siti di diversi ministeri e istituzioni sono stati presi di mira dal collettivo NoName057 con un attacco Ddos (Ddos=Distribuited denial of service, un attacco che rallenta o rende irraggiungibile i server tramite tantissime false richieste di accesso) che aveva come obiettivo lo smascherare – a detta loro – “l’Italia russofoba”.

Un’azione su vari fronti che – secondo gli investigatori italiani – non sarebbe riuscita nel suo intento: infatti, i sistemi di difesa sono riusciti a limitare gli effetti di questo attacco.

Immediato l’avvio delle procedure di sicurezza ed il blocco degli accessi provenienti da indirizzi Ip fuori dai confini italiani.

Gli esperti della Polizia Postale insieme ai responsabili della sicurezza informatica di aziende e istituzioni hanno monitorato dimensioni ed estensione dell’attacco, nel tentativo di individuare la sua provenienza. L’accesso ai siti in questione non è stato bloccato (per ora) ma solo rallentato.

Sembra – almeno secondo quanto riportato da ANSA – che tra i siti sotto attacco ci siano stati: quello del ministero degli Esteri, quello del Viminale e quello delle Politiche Agricole, il portale per il rilascio della carta d’identità elettronica e quello dei Carabinieri ma anche il sito della banca Bper, quello della società di utility A2a e quello del gruppo Tim.