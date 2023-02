Alpini Bleggio, rinnovato il direttivo. Il capogruppo Brena fa un appello ai giovani: “Entrate a far parte del nostro gruppo.”

Pubblicità

L’8 dicembre 2022 l’assemblea annuale degli Alpini del Bleggio ha rinnovato il direttivo e come capogruppo è stato riconfermato Luca Brena.

Ecco le altre nomine: Vice capogruppo Silvio Tosi, cassiere Attilio Caldera e gli altri membri del direttivo Silvio Aloisi, Stefano Andreoli, Silvano Brunelli, Andrea Calliari, Manuel Crosina, Sandro Crosina, Giustino Francescotti, Leonardo Parisi, Rino Parisi, Massimo Riccadonna, Claudio Viviani e Flavio Zanetti.

Del direttivo faranno parte anche gli amici degli Alpini del Bleggio: Fabio Brunelli, Giorgio Farina e Alessio Iori.

All’ assemblea si è parlato degli interventi del gruppo Alpini Bleggio e dell’attenzione verso la comunità. «Come capogruppo faccio un appello ai nostri giovani di entrare a far parte nel gruppo Alpini del Bleggio, il più numeroso delle Giudicarle Esteriori anche se, purtroppo, ogni anno calano i nostri soci per via dell’età e forse anche perché la politica non ha ancora reintrodotto il servizio militare.

Festeggeremo il 70esimo del gruppo alla tradizionale festa Alpina in Durone e il sogno come tutti i 129 soci di fare la casetta in Durone per le feste Alpine».

