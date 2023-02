33 enne Moldava trova un portafogli e dopo mille peripezie lo riconsegna alla proprietaria

Pubblicità

Pubblicità



Una storia da libro cuore che certifica che l’onestà e il senso civico non è in disuso, ma, anzi, è un valore presente ancora in molti di noi.

Una ragazza Moldava di 33 anni trova un portafogli davanti alla fermata dell’autobus a Lavis con dentro 80 euro, carte di credito e tutti i documenti e lo consegna alla legittima proprietaria.

Detto in 4 parole potrebbe sembrare facile, invece non è stato così, infatti per riconsegnare il portafogli la 33 enne moldava ha dovuto «penare» e sudare sette camice.

Pubblicità Pubblicità

Inizia tutto verso le 13.00 quando Marina Mosna (foto) insieme ad un collega decide di andare a Lavis in una pizzeria per la pausa pranzo. Il pasto è veloce e i due tornano subito al lavoro. È in quel momento che si accorge che il portafoglio è sparito. Dopo essere tornata in pizzeria e aver ripercorso a ritroso gli ultimi luoghi frequentati decide di bloccare le carte di credito.

E qui comincia un pomeriggio incredibile: la giovane moldava dopo aver trovato il portafogli per terra vicino alla fermata dell’autobus grazie alla foto e al nome estrapolato dalla carta d’indentità riesce a trovare in Facebook Marina Mosna e a rintracciare anche il suo numero di telefono.

Comincia a chiamare per una trentina di volte ma la proprietaria del portafogli non risponde alle chiamate dove non appare il numero.

Pubblicità Pubblicità



Prova a contattarla via Messenger e WhatsApp ma non c’è nulla da fare. Non si demoralizza e attraverso le fotografie di facebook rintraccia il compagno a cui chiede l’amicizia.

L’uomo però dopo aver visto alcune foto del profilo pensa che sia la solita richiesta che nasconde ben altro e la blocca. Per la 33 enne ormai diventa una missione, sempre via facebook rintraccia la figlia e finalmente riesce a parlare con lei. Solo ora quindi Marina Mosna viene a sapere che il suo portafogli è stato ritrovato con dentro soldi, carte e documenti.

Quando corre a riprendersi il portafogli non ha però modo di sdebitarsi. «Ho insisisto per dargli una ricompensa ma non c’è stato nulla da fare, non ha voluto nemmeno un euro – spiega Marina Mosna – e dopo varie insistenze ha accettato di farsi offrire la colazione. Un comportamento che mi ha commosso ancora di più quando ho saputo che era disoccupata in cerca di lavoro».

Tutto è bene quel che finisce bene: un bel gesto, questa è l’integrazione che ci piace, che rende sicura la nostra società e la fa crescere. L’Aquila di san Venceslao andrebbe consegnata a questa ragazza, per la sua tenacia, intraprendenza e onestà.