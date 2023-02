Ucraina, Meloni in visita da Zelensky: “L’Italia non tentennerà. Pronti a ricostruire”

Pubblicità

Pubblicità



Nel suo viaggio in Ucraina la Premier Meloni ha visitato Irpin e Bucha, le località più colpite dall’invasione russa, prima di incontrare il presidente ucraino a cui ha promesso e ribadito il pieno appoggio: “L’Italia non intende tentennare e non lo farà. Darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato, ma fino ad allora darà ogni genere di supporto militare, finanziario, civile”.

In questo modo, Giorgia Meloni ha annunciato che il nostro Paese si impegnerà nell’organizzazione di una conferenza per una ricostruzione che si terrà nel mese di aprile.

In risposta, oltre ai ringraziamenti Zelensky commenta critico anche le recenti parole di Berlusconi: “Credo che la sua casa non sia mai stata bombardata, mai siano arrivati con i carri armati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare e tutto questo grazie all’amore fraterno della Russia”.

Mentre la maggior parte dei Paesi sembra sostenere l’Ucraina, Putin sventola la minaccia nucleare spiegando nel suo discorso alla nazione che la Russia è pronta ai test sulle armi nucleari: “Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti”, annunciando anche la sospensione del trattato “Start”. Si tratta di un accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e la Russia sul disarmo nucleare firmati a Praga nel 2010.

Pubblicità Pubblicità