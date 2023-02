Sondaggio Ixè, Fratelli d’Italia al 30,1%, scendono Lega (7,8%) e Terzo Polo (7%)

Aumenta il consenso nei confronti del centrodestra che raggiunge il 45,9%. A dirlo non è solo il sondaggio dell’Istituto Ixé ma anche tutte le altre strutture specializzate nella raccolta dei dati politici sul territorio.

L’ultimo sondaggio Ixè risale al mese di dicembre. Cosa è cambiato in più di un mese? Molto per alcuni partiti.

Il PD, per esempio, vive una ripresa. Dopo essere crollato al 15,5% ora risulta essere risalito al 16,7%, che però, ricordiamolo, è pur sempre un 2,4% in meno rispetto al risultato del 25 settembre.

Simile l’andamento per un’altra formazione tradizionale, Forza Italia, che sale dal 6,9% al 7,5%, ma non torna alla percentuale delle politiche.

Parallelamente arrivano invece brutte notizie per la Lega, che scende in modo deciso, dal 9,1% di dicembre al 7,8%, e per Azione/Italia Viva, che cala del 0,7% al 7%. Nessun altro istituto dà il Terzo Polo così in basso.

Minori i cambiamenti per il primo e secondo partito, ovvero Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. La formazione di Giorgia Meloni, infatti, perde due decimali, ma rimane sopra il 30%, mentre quella di Giuseppe Conte va dal 18,1% al 17,9%, comunque una percentuale superiore del 2,5% a quella di settembre.

Tra i partiti più piccoli è da segnalare la riduzione del consenso verso Sinistra Italiana e Verdi, che scendono di mezzo punto, pur prendendo, secondo i sondaggi elettorali di Ixé, il 3,8%, più che alle politiche. Esattamente come alle ultime elezioni si posiziona +Europa con il suo 2,8%, lo 0,2% in più che a dicembre.

In crescita è poi Per l’Italia con Paragone, che va dal 2,3% al 2,7%. Male, infine, Noi Moderati, che si dimezza, andando dall’1% al 3,2%. Ad approfittarne sono altre formazioni minori, che passano dal 2,2% al 3,2%