Putin, il discorso alla nazione del 21 febbraio: “il vero scontro è con l’Occidente”

Vladimir Putin, ha parlato ieri per un’ora e 45 minuti in occasione dell’Assemblea Federale a Mosca e ha fatto il punto sulla guerra in Ucraina e la situazione economica e sociale della Russia. (QUI link discorso)

“Un anno fa, per proteggere le persone nelle nostre terre storiche, per garantire la sicurezza del nostro paese e per eliminare la minaccia proveniente dal regime neonazista che si era insediato in Ucraina dopo il colpo di stato del 2014, si è deciso di iniziare la speciale operazione militare.

Dal 2014, il Donbass si batte per il diritto di vivere nella propria terra e di parlare la propria lingua madre. Ha combattuto e non si è mai arreso tra il blocco, i continui bombardamenti e l’odio palese del regime di Kiev. Sperava e aspettava che la Russia venisse in aiuto.

Nel frattempo, come ben sapete, stavamo facendo tutto ciò che era in nostro potere per risolvere questo problema con mezzi pacifici e abbiamo pazientemente condotto colloqui su una soluzione pacifica a questo devastante conflitto.”

Putin parte subito a marce ingranate: “Permettetemi di ricordarvi che tutto ciò era in totale contrasto con i documenti e le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, ma tutti hanno fatto finta che non stesse accadendo nulla.

Permettetemi di ribadire che sono stati loro a iniziare questa guerra, mentre noi abbiamo usato la forza e la stiamo usando per fermare la guerra.“

L’Ucraina che voleva attaccare Donbass e Crimea; l’Occidente che sembra voler schiacciare strategicamente la Russia; la volontà di sospendere (ma non ritirarsi) dall’applicazione dello Start e di volersi far trovare pronti ad un eventuale test di utilizzo di armi nucleari – pur non volendo essere i primi ad utilizzarle – nel caso in cui gli USA facciano la prima mossa.

“Non siamo in guerra con il popolo ucraino. L’ho chiarito molte volte. Il popolo ucraino è diventato ostaggio del regime di Kiev e dei suoi manipolatori occidentali, che di fatto hanno occupato quel paese in senso politico, militare ed economico e da decenni ormai distruggono l’industria ucraina saccheggiando le sue risorse naturali.

Ciò ha portato al degrado sociale e a un aumento incommensurabile della povertà e della disuguaglianza. Reclutare risorse per operazioni militari in queste circostanze era facile. Nessuno pensava alle persone, che erano condizionate al massacro e alla fine diventavano sacrificabili. È una cosa triste e terribile da dire, ma è un dato di fatto.”

E ancora dei focus sulla volontà di voler collaborare e aiutare “Tutti ricordano che durante la pandemia siamo stati proprio i primi a sostenere alcuni paesi europei, tra cui l’Italia e altri stati, quando stavano attraversando le settimane più difficili dell’epidemia di COVID, e non dimentichiamo come stiamo aiutando la Siria e la Turchia dopo un devastante terremoto.

È il popolo russo che è il fondamento della nostra sovranità nazionale e la nostra fonte di potere. I diritti e le libertà dei nostri cittadini sono immutabili: sono garantiti dalla Costituzione e non ci discosteremo da questo nonostante le sfide e le minacce esterne.”

“Sono costretto ad annunciare oggi che la Russia sospende la sua adesione al Nuovo Trattato START. Per ribadire, non ci ritiriamo dal Trattato, ma piuttosto sospendiamo la nostra partecipazione. Prima di tornare a discutere di questo problema, dobbiamo avere un’idea chiara di cosa hanno in gioco paesi della NATO come la Francia o la Gran Bretagna, e come renderemo conto dei loro arsenali strategici, cioè delle capacità offensive combinate dell’Alleanza.

(…) Date queste circostanze, il Ministero della Difesa e Rosatom devono preparare tutto affinché la Russia conduca i test nucleari. Non saremo i primi a procedere con questi test, ma se gli Stati Uniti procederanno con loro, lo faremo anche noi. Nessuno dovrebbe nutrire pericolose illusioni che la parità strategica globale possa essere interrotta.”

Il discorso di Putin ricopre quasi un intero secolo di avvenimenti, di considerazioni. Ogni parola è stata soppesata, ben ragionata.

Ha poi concluso con “La Russia affronterà qualsiasi sfida perché siamo tutti un paese, una nazione grande e unita. Siamo fiduciosi in noi stessi e fiduciosi nella nostra forza. La verità è dalla nostra parte.”