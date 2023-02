Possiamo credere a tutto tranne ai fatti

Pubblicità

Questo paese vive da decenni in costante crisi. Ad una sopraggiunge regolarmente un’altra. In questi giorni è alla ribalta quella idrica, che non è peraltro una novità.

Neve dimezzata sulle Alpi, fiumi e laghi mezzi a secco, meno 30% di acqua per le coltivazioni (ma al Nord ne manca il 40%). La siccità picchia duro sull’Italia. Tutto vero, ma la rete idrica è un colabrodo: il 42% di tutta l’acqua estratta in Italia diventa una perdita e non raggiunge la destinazione prevista, ed in alcune province questo valore raggiunge addirittura l’80%.

Nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si può tra l’altro leggere: 25 agosto 2022 – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha assegnato, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), 607 milioni di euro a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti. I progetti finanziati consentiranno di attrezzare entro il 31 dicembre 2024 circa 27.500 chilometri di condotte ad uso potabile con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini.

Da decenni contiamo promesse non mantenute su: programmi e progetti ancorché finanziati e mai avviati, detassazioni, super-bonus, e via dicendo.

Potremmo dilungarci in pertinenti analisi e confutazioni, ma riteniamo che quanto sta accadendo in Grecia [ http://www.greekcrisis.fr/2023/01/Fr1008.html#db ] non sia altro che il preludio di ciò che quasi certamente avverrà in Italia. Ma per questo lasciamo ogni valutazione al lettore:

Venerdì 20 gennaio 2023 – […] Non sfugge a nessuno il fatto che i prezzi dei prodotti alimentari di base, come il famoso formaggio feta, siano aumentati di nuovo dal 15% al 30% a partire dal 2 gennaio.

Ma per divertire il pubblico, si è creato il famoso “paniere domestico”, una lista di prodotti per i quali i prezzi nei supermercati sono presumibilmente bloccati. Sciocchezze. Innanzitutto, questi prezzi aumentano a loro volta, oppure spesso la loro quantità diminuisce per confezione o per sacchetto… quando non sono esauriti.

«Si tratta di un puro inganno e di una truffa. I prezzi dei prodotti nel paniere aumentano ogni settimana dell’8-15% e in 12 settimane in totale sono quasi il 100%, questa è la dura verità», ha dichiarato Apóstolos Raftópoulos, Presidente dell’EEKE, l’Unione dei Consumatori e dei Lavoratori della Grecia.

Va notato che questa idea è attualmente allo studio del governo francese, una misura presentata dalla stampa mainstream di Parigi come “una buona iniziativa greca che ha dato l’esempio”. In realtà, si tratta di un’impresa di propaganda e comunicazione.

La stessa Grecia che di problemi ne ha molti: giovedì 19 gennaio, una donna di Argo si è gettata dal ponte del Canale di Corinto ed è morta. Un negoziante locale ha dichiarato alle telecamere della televisione locale che «negli ultimi tempi, più di cento persone si sono tolte la vita dal Canal Bridge».

Poi, sempre per quanto riguarda il futuro assetto del Paese, e se non cambia nulla, ricordiamo che ogni greco che presenta la sua pratica per ricevere la pensione deve aspettare in media più di tre anni perché il suo caso venga esaminato dallo Stato e dagli organi competenti, senza dimenticare l’inflazione reale, dell’ordine del 30% almeno.

Nel frattempo, molti pensionati stanno morendo, alcuni anche per povertà o per suicidio. Allo stesso tempo, le richieste dei migranti che hanno attraversato illegalmente il confine dalla Turchia, che chiedono di ricevere una media di 500 euro al mese, vengono esaminate e soddisfatte in meno di tre mesi.

Tra l’altro, in questo momento c’è una carenza di medicinali nelle farmacie dovuta a una mancanza organizzata dall’alto ed i medici degli ospedali pubblici si stanno dimettendo in massa, a volte anche all’interno di una stessa struttura.

[…] (una) mattina alla radio Focus FM […] ospite era un contadino, che a sua volta ha dato l’allarme: «Presto non avremo né latte né carne. Gli agricoltori abbandonano l’attività, vendono i loro animali, non ce la fanno e non trovano più giovani che lavorino al loro posto. Negli ultimi tempi, il 15% degli agricoltori scompare ogni anno. Se non cambia nulla e di questo passo […] c’è da temere tutto.»

Una situazione terribile, non distante dalla nostra Italia.

Enzo Trentin