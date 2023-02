Occupazioni abusive: fino a 7 anni di carcere e 7 mila euro di multa

Pubblicità

Non è un mistero come il centrodestra storicamente difenda la proprietà privata, per questo sta affrontando il problema delle occupazioni abusive con molta attenzione. La linea tracciata dal governo Meloni prevede infatti sgomberi e sanzioni, una vera e propria guerra alle occupazioni abusive.

“Dal 16 gennaio scorso, grazie alla sicurezza nelle stazioni, abbiamo avuto 144 arresti, 155 stranieri espulsi, sequestrato quantità enormi di droga e armi, continua il lavoro. Ora questo governo va alla guerra contro le occupazioni abusive, cominciamo con gli sgomberi”. Ad affermarlo è lo stesso premier Giorgia Meloni, in collegamento sui social. “È finita l’era in cui lo Stato si volta dall’altra parte sul fronte della legalità – aggiunge -: le case popolari vadano a chi ha bisogno”.

Nella scorsa legislatura, riporta il Sole 24 Ore, l’allora deputato di Fratelli d’Italia Cirielli aveva presentato una proposta di legge per rimodulare l’articolo 633 del Codice penale al fine di distinguere l’occupazione dei terreni da quella degli immobili e di prevedere d’ufficio – quindi senza la querela del proprietario – la reclusione fino a 4 anni e una multa da 750 a 2.000 euro per l’occupazione di terreni e una pena da 2 a 7 anni di reclusione con multe da 3.000 a 7.000 euro per l’occupazione di immobili.

Questo significa che gli strumenti per contrastare il pericoloso fenomeno esistono, ma vengono applicati con lentezza oppure dimenticati in qualche cassetto. L’obiettivo è ora rendere meno farraginose le procedure per lo sgombero che deve essere eseguito subito.

Al contrario di quanto accaduto fino a oggi, i proprietari di immobili non saranno abbandonati a loro stessi. In passato le procedure di sgombero sono risultate lente e burocraticamente devastanti lasciando la legge sempre un passo indietro rispetto alla realtà fattuale: non va dimenticato che la Cassazione ha sancito che l’occupazione di un immobile non esenta il proprietario dal pagamento dell’Imu.

Confedilizia, organizzazione che riunisce i proprietari di casa, ha già fatto sapere che intende collaborare con il governo affinché il problema sia affrontato e risolto, ricordando che riguarda tanto gli immobili privati quanto quelli pubblici.

Confedilizia riporta che solo a Roma gli alloggi abusivamente occupati sono circa 7mila, uno stabile risulta occupato da 14 anni.

Quella dell’occupazione abusiva non è una piaga soltanto del Centrosud, a Genova sono circa 200 gli immobili occupati, a Torino 24. A Venezia gli immobili occupati sono 19 e i terreni 14.

Numeri che non devono ridurre il fenomeno perché, se tradotti in unità abitative, restituiscono migliaia di appartamenti o case non più nelle disponibilità dei legittimi proprietari. A Palermo, per esempio, gli appartamenti occupati sono circa 3.000, concentrati però in un numero ben minore di immobili, tipicamente palazzi.

A Reggio Calabria sono 110 gli alloggi popolari occupati da chi non ha il diritto ufficiale di viverci. In qualsiasi prospettiva lo si guardi, quello delle occupazioni è un problema che ricade su tutta la collettività. Ora il Parlamento è chiamato a legiferare affinché sgomberi e sanzioni diventino rapidi ed efficaci.