Lotteria di Carnevale a Roverè della Luna: i biglietti vincenti

Pubblicità

Pubblicità



Carnevale non è solo mascherine, coriandoli, stelle filanti e divertimento.

A Roverè della Luna è anche fortuna, fato, buona sorte… chiamatela come preferite. Ma ne hanno avuta tanta i vincitori della Lotteria di Carnevale 2023, che ha visto in palio diversi premi accattivanti.

A partire dal primo premio, un buono viaggio, andato al biglietto numero 2149, passando per il secondo premio, una smart tv, andata al biglietto numero 4727, per arrivare fino al terzo premio, un buono per un servizio fotografico, che è stato aggiudicato dal biglietto numero 3523.

In tutto sono ben 32 i premi messi a disposizione nella lotteria organizzata nel paese della Piana Rotaliana in occasione del tradizionale Carnevale.

L’elenco completo dei biglietti vincenti è disponibile sul sito comunale www.comune.roveredellaluna.tn.it

I premi sono esposti alla sede del Comitato Carnevale in piazza Fratelli Bronzetti e dovranno essere ritirati entro il 18 maggio 2023.

Pubblicità Pubblicità



I vincitori dovranno contattare gli organizzatori tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o cellulare ai numeri 348.4136570 o 348.0555100.