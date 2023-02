Istanti di paura all’Aeroporto di Trento “Gianni Caproni”: aereo si inclina sulla pista

Pubblicità

Pubblicità



Piccolo incidente in fase di rullaggio per un aereo – sembrerebbe un ultraleggero – che ieri pomeriggio (martedì 21 febbraio) è stato protagonista di una peculiare disavventura all‘Aeroporto di Trento “Gianni Caproni”.

Il velivolo si è infatti trovato con il muso inclinato, prima della fase del decollo, e si è praticamente “impuntato” sulla pista: nessuna conseguenza per il pilota – spavento a parte – mentre all’aereo verrà sostituita l’elica.

Oltre al personale dell’aeroporto, sulla pista sono poi arrivati anche i Vigili del Fuoco di Trento.