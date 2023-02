Il Comune di Ossana pensa a un parcheggio interrato all’ex scuola elementare

Pubblicità

Pubblicità



L’amministrazione comunale di Ossana sta valutando l’ipotesi di realizzare un parcheggio interrato all’ex scuola elementare in via di Sant’Antonio (nell’immagine sopra).

L’opera risulterebbe funzionale al miglioramento della mobilità generale del paese e alla mitigazione del problema della carenza di parcheggi, sia pubblici che privati, nel centro storico.

La prima bozza preliminare di progetto prevede la realizzazione di 35 box auto.

Il Comune solandro ha quindi pubblicato un avviso nel quale invita la cittadinanza a segnalare l’interesse all’acquisto di box auto privati che avranno indicativamente le seguenti caratteristiche: 21 metri quadrati (3,50 x 6,00 circa) box macchina indipendente con predisposizione apertura automatica al costo che sarà quantificato nella fase progettuale.

L’aliquota agevolata per l’acquisto di box auto quale prima pertinenza dell’abitazione principale è al 4%, mentre sulle successive è al 10%.

Si darà la precedenza alle richieste di acquisto di box auto coperti pertinenziali al servizio di abitazioni prive di posti macchina.

Pubblicità Pubblicità



Attualmente chi acquista un box con vincolo pertinenziale può beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 50% del valore del bene in 10 anni.

I cittadini interessati sono invitati a comunicare il loro interesse compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito comunale, che dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Ossana entro il 30 marzo 2023.

In questa fase la manifestazione di interesse non è vincolante, ma risulta utile all’amministrazione per valutare le esigenze dei cittadini e impostare una corretta progettazione.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale. L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.ossana.tn.it