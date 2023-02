Francesca Gerosa a Kaswalder: «Temo che sarà lui a doversi adeguare»

Pubblicità

Il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder rilascia un’intervista a ildolomiti.it consigliando alla candidata presidente di Fratelli d’Italia Francesca Gerosa di adeguarsi. La ratio delle dichiarazioni del presidente del consiglio provinciale è quella che contraddistingue gli interventi leghisti dell’ultimo periodo: se tutti i partiti sostengono Maurizio Fugatti lo deve fare anche Fratelli d’Italia.

I numeri e i consensi esprimono uno scenario ben diverso però. Fratelli d’Italia infatti oggi vanta più consensi da solo, di tutti gli altri messi insieme. E non è cosa trascurabile in democrazia.

La replica di Francesca Gerosa alle parole di Kaswalder non è tardata ad arrivare. Via social infatti la candidata presidente del partito della premier Giorgia Meloni prima spiega che Fratelli d’Italia ha «iniziato un nuovo e costruttivo percorso di ascolto concreto sul territorio, “adeguandosi” con enorme entusiasmo alla necessità di riavvicinare la politica alla gente e volendo costruire con essa il futuro del nostro Trentino, e non si fanno passi indietro perché qualcuno dichiara che “FDI vuole alzare il prezzo”».

