Coltivava marijuana per scopi terapeutici, assolto pensionato

Pubblicità

Pubblicità



Era stato denunciato nel 2021 (QUI link articolo) per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ma l’assoluzione è arrivata: il pensionato di quasi 70 anni che coltivava qualche piantina sul Calisio non era invischiato in qualche sorta di attività illecita.

Anzi, il pensionato la coltivava sì, ma – come aveva detto – per uso personale e terapeutico (giustificato da prescrizioni mediche datate prima e dopo la denuncia: la marijuana può donare sollievo e in questo caso gli è necessaria): l’uomo, infatti, da tempo soffre di patologie gravi e dolorose che lo hanno portato ad avere un’invalidità del 100%.

“Dal controllo della zona situata nei pressi del “Sentiero natura” veniva constatato che su un terrazzamento nascosto in mezzo alla boscaglia venivano coltivate alcune piante di Cannabis con le basi ricoperte da telo di pacciamatura e nei pressi delle stesse, occultate fra la vegetazione, venivano rinvenute inoltre svariate taniche, bottigliette d’acqua ed attrezzi per la coltivazione. (…)

Pubblicità Pubblicità

(…) gli agenti nascosti nella boscaglia a qualche metro dalla piantagione notavano la persona, che raggiunto il terrazzamento, inforcava degli occhiali da vista e controllava la maturazione dell’ultima pianta rimasta, a questo punto l’uomo veniva quindi fermato ed identificato, accertando inoltre che nello zaino che aveva con sè, oltre ad attrezzatura per la coltivazione, erano contenute anche alcune foglie di Marijuana secche.

L’uomo, un ultrasessantenne residente in città, dichiarava di essere il proprietario della coltivazione e di aver portato nei giorni precedenti altre due piante ad essiccare presso la propria abitazione, sostenendo di coltivare la cannabis per fini terapeutici.

Gli agenti del Nucleo civico sradicavano l’ultima pianta presente, del peso di oltre 300 grammi, che veniva sottoposta a sequestro e successivamente effettuavano la perquisizione dell’appartamento del soggetto, dove venivano rinvenuti due ciuffi di sostanza stupefacente tipo marijuana ed uno stelo con alcune infiorescenze appesi per l’essiccazione, per un peso di ulteriori 60 grammi, oltre ad una decina di bustine in nylon ed alcuni vasi in vetro contenenti altri 10 grammi di stupefacente già essiccato (…)”

Pubblicità Pubblicità



I circa 20 mila euro trovati nell’abitazione dell’uomo, inoltre, provenivano dal conto corrente del pensionato, che preferiva averli in casa invece che in banca e non da attività illecite.